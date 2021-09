Slovenia: Standard Ethics declassa il rating

Daniela La Cava 16 settembre 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha declassato il country rating della Repubblica di Slovenia a “EE” dal precedente “EE+”. "Gli indirizzi politici governativi e gli orientamenti legislativi in materia di diritti fondamentali emersi negli ultimi anni, riguardanti anche le libertà di stampa e di opinione, non appaiono più in linea con gli elevati standard prevalenti nelle nazioni Ocse e non appaiono coerenti al rating precedentemente assegnato", segnalano gli analisti dell'agenzia di rating.