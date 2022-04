Shell: con svalutazioni ini Russia perdita tra 4 e 5 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 7 aprile 2022 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Shell si attende un impatto negativo sui conti del primo trimestre 2022 tra i "4 e i 5 miliardi di dollari" al netto delle tasse per effetto delle "svalutazioni di attività in dismissione e oneri addizionali" collegati "alle attività in Russia". Lo rende noto il gruppo petrolifero, in un aggiornamento sull'outlook del primo trimestre.