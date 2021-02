Shell: 2020 drammatico, rosso di 21,7 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 4 febbraio 2021 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Drammatico il 2020 per la Shell, che ha chiuso i 12 mesi precedenti con un rosso di 21,7 miliardi di dollari, a causa della pandemia di Covid. Per la big anglo-olandese, il trimestre peggiore è stato il secondo, che ha generato una perdita di oltre 18 miliardi.Nonostante i risultati in perdita, Shell ha incrementato nuovamente il suo dividendo pagato nel primo trimestre, in aumento del 4% a 0,1735 dollari. Caute le prospettive per l’inizio del 2021 con un vasto piano di riduzione dei costi e una profonda review delle sue attività, con l'obiettivo di raggiungere la carbon neutrality al 2050.