Settore aereo: traffico passeggeri nel mondo in rialzo del 4% ad aprile

Valeria Panigada 29 maggio 2019 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Il traffico passeggeri aerei mantiene un buon ritmo nonostante il rallentamento dell'economia globale. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata), ad aprile la domanda a livello mondiale è salita del del 4,3% rispetto all'anno prima e il load factor è aumentato di 0,6 punti percentuali all'82,8%, un record per il mese di aprile."Abbiamo sperimentato una domanda in aumento, ma non eccezionale - ha sottolineato Alexandre de Juniac, direttore generale e Ceo di Iata - Ciò è in parte dovuto alla Pasqua, che quest'anno è caduta più tardi, ma riflette anche il rallentamento dell'economia globale. Spinti dalle tariffe e dalle controversie commerciali, il commercio globale è in calo e, di conseguenza, non vediamo un aumento del traffico agli stessi livelli di un anno fa".