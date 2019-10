Settore aereo: traffico passeggeri accelera ad agosto, ma debole rispetto al passato

Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

La domanda di voli aerei accelera ad agosto, mese delle vacanze estive. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata), ad agosto il traffico passeggeri a livello globale è salito del 3,8% rispetto al corrispondente mese del 2018. Il dato evidenzia una accelerazione rispetto a luglio, quando era aumentato del 3,5%. Il fattore di carico (load factor) è salito dello 0,3% punto percentuale all'85,7%, a un nuovo record mensile.“Mentre abbiamo assistito a un aumento della domanda di passeggeri ad agosto rispetto a luglio, la crescita rimane al di sotto della tendenza di lungo termine e in calo rispetto all'incirca all'8,5% annuo registrato nel periodo 2016-2011 - ha sottolineato Alexandre de Juniac, direttore generale e amministratore delegato di Iata - Ciò riflette l'impatto dei rallentamenti economici in alcuni mercati chiave, l'incertezza sulla Brexit e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina".Ad eccezione dell'America Latina, tutte le regioni hanno registrato aumenti, guidati dalle rotte in Africa.