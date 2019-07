Settore aereo: domanda passeggeri in rialzo del 4,5% ma pesano tensioni commerciali

Valeria Panigada 4 luglio 2019 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Iltraffico dei passeggeri aerei a livello globale rimane solido anche se in rallentamento negli ultimi anni. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata), a maggio la domanda è aumentata del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2018, in linea con la crescita di aprile (+4,4%). Tuttavia, rimane al di sotto del tasso di crescita medio degli ultimi 20 anni pari a +5,5%. "La crescita della domanda dei passeggeri è rallentata rispetto agli ultimi due anni - ha commentato Alexandre de Juniac, direttore generale e amministratore delegato di Iata - Ciò è in linea con il calo del commercio globale, l'aumento delle tensioni commerciali e l'indebolimento della fiducia delle imprese. In questo difficile contesto, le compagnie aeree stanno gestendo attentamente la capacità al fine di ottimizzare l'efficienza". Il fattore di carico, il cosiddetto load factor, è salito dell'1,4% a 81,5 punti, superando il record dell'anno scorso a 80,1 punti.