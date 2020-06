Sentenza Karlsruhe su QE, Lagarde: 'fiduciosa in soluzione che rispetti indipendenza Bce'

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2020 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Nel commentare la sentenza di Karlsruhe, ovvero della Corte costituzionale tedesca, che ha dato alla Bce tre mesi di tempo per spiegare i motivi per cui il Quantitative easing (piano PSPP) sarebbe necessario, la numero uno della banca centrale, Christine Lagarde, ha ripetuto i seguenti punti: 1) La Bce è soggetta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Ue; 2) la sentenza è rivolta al governo e al Parlamento tedeschi e non direttamente alla Bce. 3) Lagarde ha sottolineato infine di essere fiduciosa nella possibilità di trovare una soluzione che "non comprometta l'indipendenza della banca centrale".