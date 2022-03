Scope: agenzia ritira i suoi rating per la Federazione Russa

Alessandra Caparello 18 marzo 2022 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Scope Rating ha ritirato ieri sera i suoi rating per la Federazione Russa. La decisione, sostiene l’agenzia, è conforme alle sanzioni dell'UE ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) 2022/428, punto (7) decisione (PESC) 2022/430, del 15 marzo 2022.L'Agenzia ritira i rating a lungo termine C dell'emittente e del debito senior non garantito della Russia e i rating a breve termine S-4 con sotto revisione sia in valuta locale che estera.