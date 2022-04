Sanzioni contro Russia, Commissione Ue propone embargo carbone. Von der Leyen cita 'atrocità Bucha'

Laura Naka Antonelli 5 aprile 2022 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha proposto nuove sanzioni contro la Russia che includono il divieto, per i paesi Ue, di acquistare carbone russo e, per molte navi russe, di entrare nei porti dei paesi del blocco. E' quanto riporta il Guardian, aggiungendo che la Commissione ha reso noto di star considerando anche l'opzione di imporre l'embargo sul petrolio russo.Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dal suo account Twitter:"Abbiamo visto tutti le immagini terribili di Bucha e di altre aree che le forze russe hanno recentemente lasciato. Ieri ho fatto al presidente Zelenskiy le mie condoglianze e l'ho rasicurato sul fatto che, in questo momento terribile, ha il pieno sostegno della Commissione europea. Queste atrocità non possono rimanere senza risposta e non lo saranno".