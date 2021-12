Saint-Gobain compra l'americaba Gcp Applied Technologies per circa 2,3 mld $

Alessandra Caparello 6 dicembre 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Saint – Gobain alla conquista dell’America. Il produttore francese di materiali da costruzione ha dichiarato di aver stipulato un accordo definitivo per acquistare l'americana Gcp Applied Technologies a 32 dollari per azione, in contanti, in una transazione del valore di circa 2,3 miliardi di dollari.La chiusura della transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno 2022. Gcp Applied Technologies è uno dei principali attori globali nei prodotti chimici speciali per l'edilizia con un fatturato di circa 1 miliardi di dollari, 50 stabilimenti di produzione in 38 paesi e dipendenti di circa 1.800 persone.