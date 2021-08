S&P: tasso default aziende europee speculative-grade atteso in calo al 3,25% entro giugno 2022

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

S&P Global Ratings prevede che il tasso di default delle aziende speculative-grade europee a 12 mesi scenda al 3,25% entro giugno 2022, dal 4,7% di giugno 2021. In questo scenario di base, 24 società speculative-grade andrebbero in default. È quanto emerge dal report "The European Speculative-Grade Corporate Default Rate Could Fall To 3.25% By June 2022" firmato dall'agenzia di rating Usa. In uno scenario ottimistico, S&P si attende che il tasso di default scenda al 2% entro giugno 2022 (con 15 default), mentre in uno pessimistico stima che il tasso salga al 5,5% (con 42 default).