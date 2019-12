S&P: Bce rimarrà colomba e abbasserà i tassi di altri 10 punti base a marzo 2020

Alessandra Caparello 17 dicembre 2019 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

In un contesto di bassa crescita, la Banca Centrale Europea continuerà a mantenere una posizione di colomba, soprattutto perché la politica fiscale rimane vicina alla neutralità. “Ci aspettiamo che la BCE abbasserà il tasso sui depositi di altri 10 punti base nel marzo 2020 se i dati peggiorano ulteriormente, e pensiamo che non sarà in grado di aumentare i tassi fino al 2022” così in un report oggi S&P."I rischi per la crescita rimangono esterni e al ribasso. Il crescente protezionismo, il rallentamento dell'economia cinese e americana potrebbe pesare sulla crescita. Sul lato positivo, qualsiasi pacchetto di stimolo fiscale dovrebbe sostenere la crescita" ha detto Sylvain Broyer, economista capo di S&P Global Ratings EMEA Chief Economist.