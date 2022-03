Russia supera l'Iran e diventa la nazione con più sanzioni al mondo

Alessandra Caparello 8 marzo 2022 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

La Russia supera l'Iran e diventa la nazione più sanzionata del mondo. L'invasione dell'Ucraina ha provocato un blitz di 2.778 nuove sanzioni per il Cremlino a partire dal 22 febbraio, portando così il totale di trattamenti sanzionatori per il paese a più di 5.530, secondo Castellum.ai, database di monitoraggio delle sanzioni globali.L'Iran ha affrontato 3.616 sanzioni nel corso di un decennio, la maggior parte per il suo programma nucleare e il sostegno al terrorismo. La Svizzera ha imposto il maggior numero di sanzioni alla Russia, ben 568 rispetto alle 243 degli Stati Uniti. Dopo la Russia e l'Iran, la lista delle nazioni più sanzionate è composta da Siria, Corea del Nord, Venezuela, Myanmar e Cuba.