Russia: banca centrale taglia i tassi al 6,5%

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale russa torna a tagliare i tassi. L’istituto ha deciso di abbassare di 50 punti base i tassi di interesse, portandoli al 6,50% dal 7 per cento. Il mercato si attendeva tassi in discesa al 6,75 per cento.L'istituto sottolinea ancora una volta che "persistono i rischi di un sostanziale rallentamento dell'economia globale" e afferma che "considererà la necessità di ulteriori tagli nei prossimi meeting".