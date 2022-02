Russia apre a dialogo con Kiev, Borsa Mosca accelera a +24%

Titta Ferraro 25 febbraio 2022 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Mentre le truppe russe sono già arrivate a Kiev, la Russia ha detto di essere disposta a tenere colloqui con l'Ucraina. Il Cremlino ha riferito che il presidente Vladimir Putin è pronto ad autorizzare i negoziati con l'Ucraina su un possibile "status neutrale" per il paese. Putin ha anche lanciato un appello ai militari ucraini perchè "prendano il potere" rovesciando il presidente Volodymyr Zelensky e il suo entourage, definendoli una "banda di neo-nazisti e drogati".Intanto sui mercati oggi si segnala il forte recupero del rublo e della Borsa di Mosca, con l'indice RTS a quasi +24%, mentre il MOEX Russia segna +18% circa, estendendo i guadagni dopo che Mosca ha trasmesso l'offerta di colloqui a Minsk, la capitale della Bielorussia, alleato dei russi. I mercati russi, reduci da cali fino a -50% della vigilia, oggi erano già in risalita dopo che le sanzioni annunciate da Usa e UE non sono risultate drastiche, in particolare evitando l'azione più temuta, ossia escludere la Russia dalla rete bancaria internazionale SWIFT. Inoltre sono state concesse esenzioni per le esportazioni di energia.