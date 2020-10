Rolls-Royce, possibile chiusure temporanee delle fabbriche e tagli orario di lavoro (FT)

Valeria Panigada 27 ottobre 2020 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Rolls-Royce si prepara a misure di "austerità) di fronte alla nuova ondata di contagi da coronavirus in Europa che fa temere per la ripresa economica. Secondo quanto riporta il Financial Times, il produttore di motori aeronautici avrebbe avvertito il proprio personale di una prossima chiusura temporanea delle fabbriche, di una riduzione dell'orario di lavoro e di un taglio ad alcuni benefici. Non sarebbero però previsti nuovi tagli di posti di lavoro, oltre ai 9.000 annunciati all'inizio di quest'anno. L'indiscrezione arriva mentre i dipendenti di uno dei suoi stabilimenti più antichi si starebbero preparando a lanciare il primo sciopero in 41 anni.