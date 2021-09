Roche: esiti positivi da studio per trattamento anti-Covid, titolo accelera a Zurigo

Valeria Panigada 30 settembre 2021 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Roche sulla Borsa di Zurigo. Fin dai primi scambi l'azione del colosso farmaceutico ha imboccato territorio positivo e poco dopo l'avvio segna un progresso dell'1,5%. A sostener gli scambi sono gli esiti positivi dello studio di fase II/III, che ha coinvolto Ronapreve, il trattamento anti-Covid, in pazienti ospedalizzati.Dai risultati, Ronapreve ha ridotto significativamente la carica virale entro sette giorni dal trattamento nei pazienti che non hanno sviluppato una risposta immunitaria naturale. I risultati completi dello studio saranno presentati oggi alla ID Week 2021. I dati clinici integrano i risultati precedenti in ambito ospedaliero, compresi quelli dello studio condotto dall'Università di Oxford nel Regno Unito.