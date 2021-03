Roche, acquistata la statunitense GenMark Diagnostics per 1,8 mld dollari

Valeria Panigada 15 marzo 2021 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Roche ha acquisito il produttore statunitense di test di diagnostica molecolare GenMark Diagnostics per 1,8 miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro). Il gruppo farmaceutico svizzero intende lanciare un'offerta interamente in azioni al prezzo di 24,05 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio del 43% rispetto al prezzo di chiusura di GenMark il 10 febbraio, prima che le indiscrezioni stampa circolassero sull'operazione. Roche prevede che l'acquisizione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambi i gruppi, sarà finalizzata nel secondo trimestre del 2021.