Rivoluzione Volvo: dal 2030 venderà solo macchine elettriche e solo online

Alessandra Caparello 2 marzo 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Entro il 2030, Volvo sarà una compagnia automobilistica completamente elettrica e lancerà una gamma completamente nuova di auto elettriche nei prossimi anni, tutte disponibili solo online.Lo annuncia la stessa Volvo che, come parte della sua nuova strategia commerciale, investirà molto nei suoi canali di vendita online, riducendo radicalmente la complessità della sua offerta di prodotti e con modelli di prezzi trasparenti e fissi. In combinazione con le vendite online, Volvo Cars si concentrerà su un'offerta completa e conveniente per i clienti, il tutto sotto il nome Care by Volvo. "Il futuro di Volvo Cars è definito da tre pilastri: elettrico, online e crescita", afferma Lex Kerssemakers, responsabile delle operazioni commerciali globali.La strategia di Volvo si concentra sul segmento in più rapida crescita dell'industria automobilistica globale: il mercato elettrico premium. Volvo Cars si impegna a diventare un leader in questo segmento e si concentrerà sullo sviluppo di sole auto elettriche in futuro.