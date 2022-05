Revolut: utenti Silver crescono del 550%, nel 2022 spesa fino 745 Euro a persona

Sono sempre più i consumatori silver, ossia gli over 55 che usano le app finanziarie. A renderlo noto Revolut che ha visto un aumento del 550% nel numero di utenti italiani di età compresa tra i 55 e i 74 anni che hanno iniziato a utilizzare l’app solo nell’ultimo anno, a fronte di una crescita media degli utenti nel Paese del 57%.

Il 97% della popolazione in Italia possiede uno smartphone, dice Revolut, e poiché i consumatori si affidano sempre più alle app capaci di semplificare la vita, le app finanziarie hanno continuato a proliferare e non sono più solo appannaggio dei giovani. I dati di Revolut mostrano che il numero di transazioni degli utenti italiani di età compresa tra 55 e 74 anni che utilizzano Revolut è aumentato del 590% circa, mentre l’importo speso nell’ultimo anno registra un aumento di circa il 660%. I dati mostrano che i clienti silver trovano la fintech accessibile, acquistano articoli e servizi sia online sia in negozio, anche se i dati 2022 mostrano che la fascia 55-64 effettua circa 3 acquisti su 4 in negozio, mentre la fascia 65-74 acquista in negozio 4 volte su 5. I clienti 55+ utilizzano Revolut principalmente presso i supermercati.