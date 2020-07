Recovery Fund: elemento più importante è accordo, non dimensioni

Daniela La Cava 20 luglio 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Sono ore di attesa a Bruxelles sul tema del Recovery Fund, con una intesa dopo giorni di trattative serrate (il vertice è iniziato venerdì scorso) che potrebbe arrivare oggi."Sembra che il pacchetto legato al Recovery Fund potrebbe essere meno consistente del previsto, tuttavia in quanto investitore, ritengo che la cosa più importante sia il raggiungimento di un accordo, e non tanto le sue dimensioni. Se verrà raggiunta un’intesa, cosa che riteniamo probabile entro la giornata, in sostanza sapremo che la Bce colmerà il divario esistente tra offerta e domanda", commenta Kaspar Hense, senior portfolio manager di BlueBay Asset Management. "Stiamo cercando di quantificare la domanda che deriverà dal quantitative easing della banca centrale e l’offerta a livello di nuove emissioni di bond - afferma l'esperto –. Di conseguenza, al momento rimaniamo lunghi sui bond periferici che riteniamo godranno del supporto della Bce. L’accordo, se raggiunto, dovrebbe anche normalizzare i mercati del forex".