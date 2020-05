Recovery Fund: arriva la proposta Merkel-Macron per fondo anti-Covid da 500 miliardi

Laura Naka Antonelli 19 maggio 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Annunciata la proposta franco-tedesca per la creazione di un fondo che aiuti l'economia Ue a risollevarsi dalla crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus.La cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno proposto nella giornata di ieri un Recovery Fund del valore di 500 miliardi di euro.L'accordo per la presentazione della proposta è stato raggiunto ieri dopo trattative che sono state portate avanti nel pomeriggio dai due leader in videoconferenza.Il piano, definito da Merkel di "breve termine", prevede l'erogazione di 500 miliardi di euro dalla voce spese del bilancio dell'Ue: non si tratta dunque di prestiti, ma di finanziamenti, di contributi a fondo perduto che, come ha confermato Merkel, saranno messi "a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia".L'intesa raggiunta tra Francia e Germania potrebbe anticipare il lancio di un piano ancora più ambizioso da parte dell'Unione europea.