Recovery Fund: Pimco, "accordo rafforza azione intrapresa da Bce a sostegno mercati sovrani"

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

"Dopo una riunione-maratona durata cinque giorni, i leader europei hanno trovato un accordo sul Recovery Fund, destinato a fornire ulteriore stimolo fiscale paneuropeo alla regione nei prossimi anni. Come previsto, il compromesso comporta un certo allentamento della proposta originale della Commissione, ma mantiene un sostegno significativo con poche condizioni", commenta Nicola Mai, responsabile della ricerca sul credito sovrano di Pimco, dopo l’intesa sul Recovery Fund.L'esperto segnala che "i prossimi passi saranno l'approvazione da parte del parlamento europeo e le ratifiche parlamentari nazionali in tutti i Paesi; mentre ci potrebbero essere un po’ di contestazioni nel tragitto verso le diverse approvazioni, ritengo in ogni caso che verranno date senza particolari problemi". "L'accordo rafforza - aggiunge Mai - l'azione intrapresa dalla Bce a sostegno dei mercati sovrani ed è di supporto alla posizione costruttiva che come Pimco abbiamo sui Paesi europei periferici”.