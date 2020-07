Recovery Fund, Merkel: mi aspetto 'buona cooperazione'. Sassoli: 'Next Generation EU base minima di partenza'

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2020 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Mi aspetto una "buona cooperazione" con i partner Ue sul Recovery Fund. E' quanto ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, riferendosi alla riunione imminente dei prossimi 17-18 luglio del Consiglio europeo, dedicata al bilancio Ue e al fondo per la ripresa."La Germania è determinata ad aiutare l'Unione europea a superare la crisi scatenata dal coronavirus", ha continuato la leader tedesca, nel corso di un discorso proferito al Parlamento europeo, in vista dell'inizio del semestre della presidenza tedesca del Consiglio Ue."Nessuno uscirà solo" da questa crisi - ha rimarcato Merkel - e "l'Europa sarà più forte di prima se riuscirà a rafforzare la sua visione comune. Sarà questo il leitmotiv della nostra presidenza".Nel dare il benvenuto a Merkel, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha fatto notare che l'Ue è "alla vigilia di appuntamenti importanti che non possiamo fallire"."Guardano a noi milioni di cittadini europei che hanno sofferto e continuano a soffrire per le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia - ha detto ancora Sassoli - Nulla può tornare come prima. Ma soprattutto nessuno deve essere lasciato solo in questa tragedia. È l'occasione per le nostre istituzioni di tornare ad essere quello per cui sono nate: un bene comune degli europei".Per il Parlamento europeo, ha affermato -la proposta della Commissione Ue sul bilancio pluriennale e sul 'Next Generation Fund' (per l'appunto il Recovery Fund) "non è un punto d'arrivo, ma la base minima dalla quale partire. Non si può e non si deve tornare indietro. Noi combatteremo per il successo di questa proposta con tutti i mezzi a nostra disposizione".