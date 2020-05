Recovery Fund, Kurz: 'Austria presenterà proposta fondo su prestiti (non sussidi) con Svezia, Danimarca e Olanda'

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2020 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Austria, Svezia, Danimarca e Olanda presenteranno una loro propria proposta su un Recovery Fund che aiuti i paesi più colpiti dalla pandemia del coronavirus COVID-19 a fronteggiare la peggiore crisi dal Dopoguerra. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, precisando che i quattro paesi, che si sono opposti alla proposta franco-tedesca su un Recovery Fund da 500 miliardi, ritengono che gli aiuti debbano arrivare sotto forma di prestiti, non sussidi.I tassi sui BTP decennali hanno reagito tuttavia poco alla notizia, salendo di soli 2 punti base all'1,66% - stando alle rilevazioni di Reuters - vicini al minimo in cinque settimane e mezzo testato dopo l'annuncio arrivato congiuntamente, l'altroieri, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron.Lo spread BTP-Bund rimane sotto controllo attorno a 217 punti, dopo aver perso 30 punti base a seguito della notizia del Recovery Fund."Ciò significa che i mercati rimangono concentrati sul dietrofront di Merkel sui sussidi (invece dei prestiti) e sperano che (la proposta) rappresenti il punto di inizio verso una emissione congiunta del debito", hanno commentato a Reuters gli analisti di Commerzbank.Così ieri aveva scritto su Twitter, invece, il cancelliere Kurz:"Ho appena avuto un positivo scambio di opinioni con i primi ministri di Danimarca, Olanda e Svezia sull'attesa proposta della Commissione Ue su Recovery Fund e sul bilancio pluriennale aggiornato. La nostra posizione non cambia. Noi siamo pronti ad aiutare i Paesi più colpiti con i prestiti (dunque non con sussidi e contributi a fondo perduto). Ci aspettiamo che il bilancio pluriennale aggiornato (dell'Ue) rifletta le nuove priorità".