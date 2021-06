Recovery Fund: Dombrovskis, prossima settimana Commissione Ue inizierà via libera ai piani nazionali

Valeria Panigada 8 giugno 2021 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea inizierà la prossima settimana l'approvazione dei piani nazionali relativi al Recovery Fund. Lo ha detto Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, nel corso dell'Europarlamento riunito per la prima volta in sessione plenaria a Strasburgo dall'inizio della pandemia. "La prossima settimana - ha fatto sapere Dombrovskis - la Commissione Ue inizierà ad approvare i primi piani nazionali del Recovery Fund per l'approvazione finale da parte degli Stati membri dell'Ue. La ripresa green e digitale dell'Europa sta per iniziare". I primi fondi agli Stati dovrebbero arrivare da luglio. Nel suo intervento, ha però precisato che i piani non saranno approvati se non copriranno una parte significativa delle raccomandazioni suggerite da Bruxelles per il paese.