Produzione industriale: la ripresa continua nella zona euro, ma restano rischi al ribasso (analisti)

14 settembre 2020

MILANO (Finanza.com)

"L'aumento di luglio non è stato così rapido come era accaduto nel mese di giugno, ma l'industria dell'eurozona continua a registrare aumenti significativi su base mensile avvicinandosi ai livelli di produzione pre-coronavirus". È quanto segnala Bert Colijn senior economist per la zona euro di Ing, sottolineando che "la ripresa è stata ancora molto ampia, con tutte le categorie di prodotti che hanno registrato un solido aumento". L'economista rimarca inoltre che "la produzione è aumentata del 4,1% a luglio visto che l'inizio del terzo trimestre è ancora sostenuto dagli effetti positivi legati alla riapertura delle industrie dopo i blocchi nel periodo di lockdown". Questo aumenta i numeri di crescita del terzo trimestre, ma secondo l'esperto permangono rischi al ribasso per le prospettive industriali.