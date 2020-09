Preview Bce: attesa una Bce ultra-accomodante (analisti)

Daniela La Cava 9 settembre 2020 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (Bce) invierà un messaggio ultra-accomodante, mantenendo in essere la politica monetaria attuale. È di questa opinione Gero Jung, chief economist di Mirabaud AM, alla vigilia della riunione dell'istituto di Francoforte. "La riunione segue infatti gli ultimi dati sull'inflazione che sono stati estremamente deboli, mentre i sondaggi di metà estate segnalano un rallentamento, e la domanda interna - come dimostra il calo delle vendite al dettaglio di luglio – è debole", segnala ancora l'esperto.Secondo Jung, per la Bce, la via da seguire è annunciare ulteriori misure accomodanti attraverso il suo programma di acquisto di asset, mentre il rallentamento dei dati economici si rifletterà nelle proiezioni aggiornate dello staff dell’Istituto. Nel complesso, dopo un'iniziale impennata dell'attività in seguito al lockdown, la ripresa economica si è indebolita.