Preview BCE, PIMCO: banca centrale si concentrerà sull'opzionalità della politica

8 marzo 2022

L'elevata incertezza sulle prospettive macroeconomiche porterà la BCE a concentrarsi sull'opzionalità della politica. Così Konstantin Veit, Portfolio Manager European Rates di PIMCO che si aspetta che la BCE riveda al rialzo le sue proiezioni trimestrali sull'inflazione e che mantenga l'apertura verso una fine anticipata degli acquisti netti di asset rispetto al piano stabilito a dicembre, una volta che la crisi attuale si sarà attenuata.“Non ci aspettiamo che la BCE annunci formalmente una data di fine definitiva o una ritaratura sostanziale del proprio programma di acquisto di asset (APP) alla riunione di marzo, poiché il peggioramento dello scenario geopolitico offusca la visibilità e porta a una rivalutazione delle prospettive di crescita” afferma Veit che conclude che “nel medio termine crediamo che la BCE punterà certamente a terminare gli acquisti netti di asset e a tornare a tassi di riferimento a zero, con poche ambizioni al di là di questo”.A lungo termine rimane una notevole incertezza su dove potrebbe collocarsi un tasso di riferimento neutrale per la zona euro, ma qualsiasi livello tra lo 0% e l'1% sembra ragionevole in confronto alle altre aree.