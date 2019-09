Porsche lpresenta Taycan, lancia la sfida elettrica: via a investimenti per 6 miliardi (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

«A breve – spiega Blume a Il Sole 24 Ore – annunceremo un piano di sviluppo e di investimenti. Al momento non abbiamo deciso l’ammontare». Così Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche al Sole 24 Ore, nel giorno in cui il gruppo ha presentato Taycan, il primo modello a ioni di litio, per cui ha già ricevuto 20mila ordini. «Il nostro obiettivo è dominare nelle elettriche di lusso», ha aggiunto Blume.Il quotidiano ricorda che Porsche Taycan è il "primo modello di Zuffenhausen a ioni di litio, rientra in un piano di mobilità che porterà Porsche a spendere entro il 2022 nell'elettro-mobilità oltre 6 miliardi di euro".