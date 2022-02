Polygon: round di finanziamento record, raccolti 450 milioni dollari

Alessandra Caparello 8 febbraio 2022 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Polygon raccoglie 450 milioni di dollari da Sequoia Capital India, SoftBank e Tiger Global in un nuovo round di finanziamento a rischio mentre l'azienda, con un market cap di circa 13 miliardi di dollari, espande aggressivamente il suo portafoglio di soluzioni di scalabilità Ethereum e lavora per attrarre il più ampio ecosistema di sviluppatori.Sequoia Capital India ha guidato il primo grande round di finanziamento di Polygon. Tiger Global e SoftBank così come Galaxy Digital, Republic Capital, Makers Fund, Alameda Research, Alan Howard, Dune Ventures, Seven Seven Six di Alexis Ohanian, Steadview Capital, Unacademy, Elevation Capital, Animoca Brands, Spartan Fund, Dragonfly Capital, Variant Fund, Sino Global Capital e Kevin O'Leary hanno partecipato all'acquisto privato del token.Polygon userà questo nuovo finanziamento per sviluppare i suoi servizi legati al web3 e alla prossima generazione di applicazioni decentralizzate