Pil Eurozona, Lagarde (Bce): verso peggioramento significativo in IV trimestre, servizi soffrono lockdown

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2020 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Dai dati resi noti di recente, emerge che l'economia dell'Eurozona si avvia a rallentare in modo significativo nel corso del quarto trimestre. E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi da parte della banca centrale.In particolare, si denota un peggioramento dell'attività dei servizi, che paga in modo particolare le misure di restrizione e i lockdown lanciati per arginare la pandemia."Noi siamo pronti a ricalibrare i nostri strumenti", ha detto Lagarde, specificando che la revisione degli strumenti avverrà prendendo in considerazione tutte le misure fino a ora lanciate dalla Bce.