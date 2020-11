Piazza Affari e mercati europei verso avvio in rialzo tra ottimismo vaccini e transizione Biden

Daniela La Cava 24 novembre 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei si apprestano ad aprire la nuova seduta in rialzo, sostenuti ancora una volta dall'ottimismo sul fronte dei vaccini e guardano anche alla notizia che l'amministrazione Trump ha accettato il passaggio ufficiale al presidente eletto Joe Biden. L’umore è positivo, con Wall Street che ieri ha terminato la seduta in crescita spinta dalle notizie in arrivo dal vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca che ha diffuso alcuni dati preliminari sulle sue ricerche in corso. La notizia ha fatto seguito ai forti risultati dell’ultimo periodo di Pfizer-BioNTech e di Moderna.Un sentiment positivo sui mercati dettato, come detto, dalla notizia che l'amministrazione Trump ha formalmente autorizzato la transizione dei poteri presidenziali. E così si delinea la squadra di Biden di cui dovrebbe far parte, secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, anche l'ex presidente della Fed, Janet Yellen, che verrebbe nominata segretario al Tesoro americano. Se la notizia venisse confermata, Yellen sarebbe la prima donna a ricoprire la carica. Yellen, 74 anni, ha guidato la banca centrale Usa dal febbraio 2014 al febbraio 2018.Sul fronte macro, occhi puntati sulla Germania. Dopo la pubblicazione del Pil del terzo trimestre 2020, si attende l'uscita dell'indice IFO che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi nel mese di novembre. Per gli Usa da seguire la fiducia dei consumatori. A Piazza Affari da monitorare il nuovo piano strategico 2021-2023 presentato questa mattina da Enel.