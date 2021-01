Piazza Affari e Borse europee verso rialzi con Biden. Oggi test Bce

Daniela La Cava 21 gennaio 2021 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee si preparano ad avviare la seduta odierna in rialzo sull'onda dell'ottimismo per l'insediamento ufficiale del presidente Usa, Joe Biden, alla Casa Bianca. L'avvio ufficiale della sua presidenza è stato salutato con entusiasmo anche da Wall Street che ieri ha messo a segno una seduta da record, con l'S&P 500 che è cresciuto dell'1,39%, il Dow Jones dello 0,83% e il Nasdaq ha segnato un +1,97 per cento.Intanto oggi si attendono le indicazioni che arriveranno dalla Banca centrale europea (Bce) che dovrebbe restare alla finestra. Anche se "negli ultimi 12 mesi è stato evidente che la Bce si è dimostrata pronta a cambiare politica quando necessario per sostenere l'economia europea", ha rimarcato Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK. Dopo l'annuncio sui tassi, a partire dalle 14:30, è prevista la consueta conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.Banche centrali indubbiamente protagoniste di giornata. Oltre all'appuntamento alle 13:45 con la Bce, in mattinata si attendono le indicazioni sui tassi della banca centrale norvegese e di quella turca. Tra i dati macro da segnarsi in agenda il fatturato e gli ordini industriali in Italia, ma anche le nuove costruzioni e permessi edilizi, il Phlilly Fed e le nuove richieste di sussidi settimanali. Atteso anche il Consiglio europeo sulla situazione economica e pandemica.