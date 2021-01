Piazza Affari e Borse europee verso avvio poco mosso nella prima seduta del 2021

Daniela La Cava 4 gennaio 2021 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta del 2021 dovrebbe iniziare con un segno positivo per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. Dopo la chiusura per le festività di fine anno, i listini europei ripartono guardando alle indicazioni arrivate dalla Cina. Nel mese di dicembre l'indice Pmi manifatturiero cinese stilato congiuntamente dalle società Caixin e Markit è sceso a 53 punti, rispetto ai 54,9 punti di novembre. Il dato è stato inferiore ai 54,7 punti attesi dal consensus. Nel corso della mattinata sono attesi gli aggiornamenti sugli indici Pmi manifatturieri delle principali economie della zona euro.Intanto l'evoluzione della pandemia e la campagna vaccinale restano in primo piano sui mercati, con il Regno Unito che inizierà oggi a lanciare il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'università di Oxford, segnando un ulteriore passo nella battaglia globale contro la pandemia.E infine oggi da monitorare anche il petrolio aspettando la nuova riunione Opec+ nella quale si dovrebbe discutere dei livelli di produzione di febbraio.