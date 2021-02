Piazza Affari e Borse europee verso avvio misto, rassicurazioni Powell in evidenza

Daniela La Cava 24 febbraio 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei, Piazza Affari compresa, si preparano a un avvio di scambi misto, con gli investitori che hanno letto le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha cercato di rassicurare sul fronte dei tassi più elevati e dell'inflazione. Una apertura che si prospetta cauta anche alla luce della debole chiusura delle Borse asiatiche.Presentando il suo rapporto semestrale sulla politica monetaria Usa al Senato (oggi è prevista la seconda audizione alla Camera) Powell che ha dichiarato che la ripresa economica degli Stati Uniti rimane "irregolare e lungi dall'essere completa" e ci vorrà "un po’ di tempo" prima che la Fed consideri il cambiamento delle politiche che ha adottato per aiutare il paese a tornare alla piena occupazione. La pressione sui prezzi, ha sottolineato Powell, rimane per lo più contenuta, a fronte di un outlook sull'economia ancora "molto incerto".Gli analisti di Intesa Sanpaolo sottolineano che ieri il dollaro si è leggermente ripreso sull’intervento di Powell che, pur ribadendo la linea già espressa di recente dalla Fed (strategia di policy massimamente supportiva per la ripresa e approccio cauto verso il futuro rientro alla normalità) ha però aggiunto di non rilevare particolari rischi verso l’alto sull’inflazione in funzione del nuovo stimolo fiscale in arrivo, spiegando che comunque la Fed ha gli strumenti per affrontare un eventuale aumento indesiderato dell’inflazione. Questa mattina il dollar index torna invece ad indebolirsi, scambiando poco sopra quota 90 (-0,11%).Restando in tema di banche centrali si guarda anche al discorso del vice presidente della banca centrale Usa Clarida che illustra l'outlook economico. Lato macro, in uscita le vendite di case nuove.