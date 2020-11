Piazza Affari e Borse europee verso avvio in rialzo su speranze vaccini

Daniela La Cava 23 novembre 2020 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si avviano ad aprire la prima seduta della settimana in rialzo, sostenuti dalle speranze che i vaccini contro il coronavirus inizieranno a essere lanciati al più presto. In particolare, la speranza è che alcuni vaccini, ritenuti altamente efficaci negli studi clinici in fase avanzata, potrebbero cominciare essere lanciati negli Stati Uniti a dicembre. Venerdì scorso Pfizer e BioNTech hanno chiesto un'autorizzazione per l'uso di emergenza alla statunitense Food and Drug Administration. Intanto si continua a monitorare l'evoluzione della pandemia e i nuovi contagi negli Stati Uniti in vista della festività del Ringraziamento.A livello macro l'ultima settimana del mese novembre comincia oggi, lunedì 23 novembre, con l'aggiornamento sugli indici Pmi manifatturiero e Servizi delle principali economie globali, tra cui quello della zona euro e degli Stati Uniti. Si tratta dei dati preliminari di novembre. E' previsto per oggi anche l'audizione al Parlamento del governatore della Bank of England (BoE), Andrew Bailey. A Piazza Affari sotto la lente Credit Agricole Italia che ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto su Credito Valtellinese.