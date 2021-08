Piazza Affari e Borse europee verso avvio debole: i temi in evidenza oggi

Redazione Finanza 9 agosto 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee (Piazza Affari compresa) si preparano a iniziare la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza, dopo i record toccati venerdì scorso sia in Europa sia a Wall Street. In una giornata senza le indicazioni in arrivo dalla Borsa di Tokyo che oggi è restata chiusa per festività.Dalla Cina sono arrivati, tuttavia, diversi spunti dal fronte macro. A cominciare dall'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo che, nel mese di luglio, ha mostrato una crescita su base annua dell'1%, in lieve calo rispetto all'1,1% della passata rilevazione. Il consensus Bloomberg si attendeva un dato pari a +0,8 per cento. L'indice dei prezzi alla produzione, termometro - insieme all'indice dei prezzi al consumo - del trend dell'inflazione, ha mostrato sempre a luglio un rialzo annuo del 9% contro l'8,8% della passata lettura e delle attese del mercato.Tra i dati macro in evidenza oggi l'indice Sentix, la fiducia degli investitori nella zona euro, e il sondaggio Jolts sui posti vacanti. Lato societario da seguire oggi la trimestrale di BioNTech. Intanto dopo i buoni dati sul mercato del lavoro Usa, diffusi venerdì scorso, i mercati iniziano a concentrarsi sui nuovi market mover della dell'ottava in arrivo dagli Usa: come l'inflazione in uscita mercoledì 11 agosto.