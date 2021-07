Piazza Affari e Borse europee si preparano ad avvio cauto, sotto lente mosse Opec+

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Per le Borse europee (Piazza Affari) si prevede un avvio cauto, con i mercati che tengono d'occhio le quotazioni del petrolio in vista della nuova riunione dell'alleanza produttrice di petrolio Opec+. I colloqui che si trascinano da giovedì scorso riprenderanno oggi in scia al mancato accordo della scorsa settimana sull'estensione della durata dei tagli alla produzione di petrolio. In particolare, gli Emirati Arabi Uniti si sono opposti alla mossa.Lato macro, la nuova settimana sui mercati parte sotto il segno dei dati anticipatori. Dopo le indicazioni in arrivo dalla Cina, con il Pmi servizi che ha rallentato e deluso le attese a giugno, si guarda al Pmi servizi in uscita per l'Italia e la Spagna per il mese di giugno. In mattinata è attesa anche la lettura finale del Pmi servizi per Francia, Germania ed eurozona. A Wall Street mercati chiusi per la festa dell'indipendenza.