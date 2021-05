Piazza Affari e Borse europee pronte per partenza rialzista

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee si apprestano a iniziare la seduta odierna in territorio positivo, dopo che ieri Wall Street è riuscita a rialzare la testa e scacciare via i ribassi visti nelle ultime sessioni per le preoccupazioni sull'inflazione. Effetto Wall Street anche sull'azionario asiatico, con l'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo che termina gli scambi con un rialzo di oltre il 2%.A livello macro l'ottava si chiude con diverse indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. A livello societario da monitorare a Piazza Affari i titoli Unpol e UnipolSai dopo la pubblicazione della trimestrale.