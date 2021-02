Piazza Affari e Borse europee pronte per avvio positivo dopo record Tokyo e speranze vaccini

Daniela La Cava 15 febbraio 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei (Piazza Affari compresa) si preparano ad aprire la prima seduta della settimana in territorio positivo, dopo il nuovo record in 30 anni toccato dalla Borsa di Tokyo con il Nikkei che ha infranto la soglia di 30mila punti. A far balzare la Piazza finanziaria del Giappone le indicazioni sul Pil. In particolare, nel quarto trimestre dello scorso anno, il Pil giapponese ha riportato una performance positiva per il secondo trimestre consecutivo, salendo al ritmo annualizzato del 12,7% rispetto al terzo trimestre, anche se in rallentamento rispetto al balzo record del 22,7% del terzo trimestre. Il balzo è stato inoltre molto più forte rispetto al +9,5% stimato dagli analisti intervistati da Reuters.Si continua a monitorare la situazione vaccini. L'Unione Europea ha fatto sapere che accelererà le approvazioni dei vaccini contro il coronavirus anche per combattere le varianti. Queste le rassicurazioni arrivate dal commissario per la salute dell'Ue, Stella Kyriakides, in un'intervista.Intanto oggi tutti nella zona euro i dati in uscita oggi, visto che le Piazze finanziarie di Cina e Stati Uniti saranno chiuse per festività (la prima vede i mercati chiusi fino al 17 febbraio per i festeggiamenti del Capodanno lunare, mentre Wall Street celebra il President’s day). Tornando all'agenda macro, in evidenza oggi la produzione industriale e la bilancia commerciale dell'eurozona per il mese di dicembre, ma anche la riunione dell'Eurogruppo. A Piazza Affari si guarda sempre alla situazione politica dopo che sabato mattina c'è stato il giuramento dei 23 ministri della nuova squadra del premier, Mario Draghi.