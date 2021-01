Piazza Affari e Borse europee pronte ad aprire ottava in rialzo: i temi caldi di oggi

Daniela La Cava 25 gennaio 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Per i listini europei (Piazza Affari compresa) si prospetta un avvio di settimana in territorio positivo, con gli investitori che non perdono di vista gli sviluppi della pandemia e guardano al piano di stimoli negli Stati Uniti. Una sponda arriva anche dai future americani in rialzo, in previsione di quella che sarà la settimana più intensa per Wall Street, sul fronte degli utili. Numerosissime le società americane scambiate sullo S&P 500 che riporteranno questa settimana i risultati di bilancio relativi all'ultimo trimestre dell'anno. Tra questi, si mettono in evidenza alcune big come Apple, Microsoft, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar e Boeing."Mentre i mercati statunitensi hanno continuato a stabilire nuovi record la scorsa settimana, quelli europei hanno scambiato in modo più debole poiché l'ottimismo registrato nella prima settimana del 2021 ha lasciato il posto a una maggiore cautela, visto che l'aumento del pessimismo economico di breve termine e la prospettiva di restrizioni di blocco più rigorose per un periodo più lungo fanno aumentare i timori di danni economici nel lungo termine". È quanto scrive Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK.E sarà una prima seduta dell'ottava densa di dati e appuntamenti. Parte ufficialmente oggi la nuova edizione del World Economic Forum di Davos che si concluderà il 29 gennaio. Da monitorare in giornata anche gli interventi della presidente della Bce, Christine Lagarde, e quello del capoeconomista della Bce Philip Lane. Tra i dati macro spicca in mattinata l'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi e nel pomeriggio l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.