Piazza Affari e Borse europee mostrano ancora cautela: i temi in evidenza oggi

Daniela La Cava 20 agosto 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee (Piazza Affari compresa) si preannuncia un avvio di contrattazioni all'insegna dell'incertezza, dopo i tonfi della vigilia in Europa e la chiusura mista di Wall Street. La Borsa di Tokyo ha invece mandato in archivio la seduta con un ribasso di circa l'1%, con i titoli del comparto auto in panne.Sul tavolo restano i timori legati alle prossime mosse della Fed sul tapering e all'evoluzione del coronavirus con la variante Delta che continua a diffondersi. Il tutto in una giornata che non prevede la pubblicazione di dati macro di rilievo.Prima dell'avvio delle contrattazioni è arrivato l'aggiornamento sull'inflazione in Giappone e i prezzi alla produzione (Ppi) in Germania. Nel mese di luglio l'indice dei prezzi alla produzione ha mostrato una crescita del 10,4% su base annua rispetto al +9,2% atteso e al precedente +8,5 per cento. Su base mensile il dato è salito dell'1,9% rispetto al +1,3% della passata rilevazione e al +0,8% del consensus Bloomberg.