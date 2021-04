Piazza Affari e Borse europee attese incerte: i temi caldi di oggi

Daniela La Cava 9 aprile 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Mercati europei (Piazza Affari compresa) si preparano a cominciare l'ultima seduta della settimana poco mossi, dopo i rialzi della vigilia e i nuovi record messi a segno da Wall Street. In primo piano le dicharazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che, intervenendo a un evento presentato dal Fondo Monetario Internazionale, ha detto che "la ripresa (dell'economia) rimane sbilanciata e incompleta", aggiungendo che questo sbilanciamento rappresenta "un problema molto serio".Lato macro, ulteriore frenata a febbraio della produzione industriale in Germania. Il dato ha mostrato una flessione annua del 6,4% contro il -4% della passata rilevazione (dato rivisto da -3,9%), mancando le attese pari a -2,3 per cento. Su base mensile la flessione è stata dell'1,6% contro il -2% della passata lettura (dato rivisto da -2,5%) e il +1,5% del consensus Bloomberg. Tra i dati attesi in giornata le vendite al dettaglio in Italia per il mese di febbraio e i prezzi alla produzione Usa (si tratta del dato finale di marzo).