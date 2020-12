Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo nel post Fed

Daniela La Cava 17 dicembre 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Atteso un avvio di scambi in territorio positivo per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, all'indomani dell'ultima riunione dell'anno della Federal Reserve (Fed). Atteggiamento dovish per l'istituto guidato da Jerome Powell, che ha confermato sostanzialmente la propria impostazione 'WhateverItTakes', pur non apportando alcuna modifica né ai tassi sui fed funds (lasciati invariati al range compreso tra lo zero e lo 0,25%), né al piano il piano di acquisti di asset per un valore mensile di 120 miliardi di dollari. Alcuni investitori avevano sperato in un aggiustamento del piano di acquisti di asset, attraverso un maggiore acquisto di Treasuries a 10 e 30 anni, al fine di mantenere bassi i tassi di interesse di lungo termine.Una giornata ricca sul fronte delle banche centrali: sono attese le decisioni della Svizzera e del Regno Unito che non dovrebbero modificare la loro politica monetaria. A livello macro sono previsti anche diversi dati di rilievo, tra cui tra cui l'inflazione della zona euro e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Dovrebbe inoltre pronunciarsi anche la FDA sul vaccino di Moderna.Da monitorare oggi in Europa il comparto auto dopo la pubblicazione delle immatricolazioni che mostrano un pesante calo nei primi 11 mesi del 2020, con una flessione di oltre il 26 per cento.