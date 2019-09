Piazza Affari attende il discorso di Conte, borse europee attese in lieve rialzo

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Per i listini europei si preannuncia un avvio di contrattazioni sopra la parità. Diversi i temi sul tavolo da monitorare in questo avvio d'ottava: a cominciare dai dati giunti dalla Cina, con l'inattesa flessione delle esportazioni ad agosto. A trascinare al ribasso l'export, è stato soprattutto il tonfo delle consegne verso gli Stati Uniti, rallentate nel pieno dell'escalation della guerra commerciale Usa-Cina. Sempre in primo piano il discorso banche centrali, in attesa della riunione di giovedì 12 della Banca centrale europea (Bce). Come sottolineano numerosi operatori sono molto elevate le aspettative del mercato che si attende, tra i vari annunci, il taglio dei tassi deposito e una modifica della forward guidance.La settimana potrebbe iniziare in territorio positivo per Piazza Affari, mettendo così da parte la chiusura in calo di venerdì scorso. L’indice Ftse Mib ha infatti mandato in archivio la seduta di venerdì con una lieve flessione dello 0,04% a quota 21.974,33 punti. L'attenzione degli investitori è rivolta alle questioni politiche, e in particolar modo all'appuntamento con il discorso di oggi alle 11 del premier Giuseppe Conte in vista della fiducia. Conte affronterà diversi temi nel suo intervento, ma il mercato attende soprattutto indicazioni sulle prossime misure economiche che verranno adottate dal governo giallo-rosso. In questo clima di attesa lo spread Btp-Bund inizia senza particolari scossi la giornata poco sopra i 150 punti base.