Philips incrementa produzione prodotti tecnologici per terapie intensive

25 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Philip ha annunciato che sta potenziando la produzione di prodotti e soluzioni di terapia intensiva per supportare la diagnosi e la cura dei pazienti colpiti da Covid -19. In questo contesto di espansione mondiale della pandemia, il gruppo olandese sta intensificando la produzione di ventilatori ospedalieri, che prevede di raddoppiare entro le prossime otto settimane e quadruplicare entro il terzo trimestre del 2020. Nella nota odierna la società spiega che sta mobilitando la propria rete di fornitori globali per massimizzare supporto e produzione in una situazione così straordinaria. Philips dispone di una rete di produzione globale con siti di assemblaggio finale in Nord America, Europa e Asia e, altrettanto importante, una rete globale di fornitori certificati di materiali e componenti."Assistiamo a una richiesta globale senza precedenti di attrezzature mediche per diagnosticare e curare i pazienti con COVID-19. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per raddoppiare la produzione dei nostri ventilatori ospedalieri entro le prossime otto settimane e puntiamo a un aumento di quattro volte entro il terzo trimestre", ha dichiarato Frans van Houten, amministratore delegato di Philips."Ci stiamo impegnando attivamente con tutto il comparto, i governi, l’Organizzazione mondiale della sanità e altre autorità sanitarie per garantire un’espansione della produzione di materiali, componenti e prodotti finali, nonché per la loro movimentazione tra Paesi. Chiediamo a tutte le parti coinvolte di aiutarci nel nostro tentativo di salvare vite umane accelerando le consegne. Crediamo nell’allocazione equa delle attrezzature mediche, privilegiando quanti ne hanno maggiormente bisogno”, ha aggiunto van Houten.