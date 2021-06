Petrolio: Opec+ conferma aumento produzione, prossimo meeting a luglio

Valeria Panigada 1 giugno 2021 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Lariunione odierna dell'Opec+ si è conclusa con la conferma di un aumento della produzione di greggio, alla luce della ripresa economica in atto. I paesi produttori di petrolio hanno deciso di confermare l'impegno preso ad aprile di ridurre gradualmente i tagli alla produzione decisi lo scorso anno e di reimmettere gradualmente sul mercato circa 2 milioni di barili al giorno, a un ritmo determinato in base alle condizioni di mercato. Nella riunione odierna si è ribadita inoltre l'importanza di aderire alle quote indicate per ogni paese e di "approfittare della proroga del periodo di compensazione fino alla fine di settembre 2021". Il prossimo meeting, e quindi aggiornamento sulla produzione di petrolio, è stato fissato l'1 luglio.