Peloton: focus su redditività. A fine mese farà pagare spese di spedizione e configurazione dei suoi prodotti

Alessandra Caparello 21 gennaio 2022 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

“Stiamo adottando azioni correttive significative per migliorare le nostre prospettive di redditività e ottimizzare i nostri costi in tutta l'azienda", ha detto l'amministratore delegato John Foley, in una dichiarazione. "Questo include miglioramenti del margine lordo, il passaggio a una struttura di costi più variabile...il tutto mentre costruiamo una Peloton più focalizzata sul futuro".Così il CEO di Peloton John Foley dopo che l'anno scorso le vendite trimestrali della società hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari a causa della pandemia di COVID-19, che ha incoraggiato il trend del fitness da casa. Alla fine del mese, Peloton inizierà ad applicare le spese di spedizione e configurazione per i suoi prodotti Bike e Tread, e questo in parte a causa dell'inflazione storica. Il prezzo della sua Bike arriverà così a 1745 dollari da 1495, mentre il tapis roulant meno costoso salirà a 2.845 dollari da 2.495 dollari di ora.