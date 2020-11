Pausa sui mercati europei, prevalgono timori virus. Oggi Consiglio UE

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Ribassi in avvio per le principali Borse europee, che mettono così da parte le buone performance registrate ieri sull'onda delle nuove notizie in arrivo sul fronte vaccini. Nri primi istanti di scambi l'indice francese Cac40 si muove in calo dello 0,8%, mentre il Ftse 100 e il Dax di Francoforte segnano rispettivamente una flessione dello 0,9% e dello 0,75 per cento. Oggi sembrano avere la meglio le preoccupazioni che il balzo di nuovi casi di coronavirus costringa diversi stati a reintrodurre misure di contenimento e nuovi fasi di lockdown che potrebbero pesare sulla ripresa dell’economia globale.A livello macro, tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, la riunione del Consiglio UE che si occuperà del tema della Brexit e del Covid. Nel corso della giornata si attendono le decisioni della banca centrale turca sui tassi. Nel pomeriggio in arrivo i sussidi settimanali alla disoccupazione per gli Usa, ma anche l'indice Philadelphia Fed. Oltreoceano si attende anche il leading Index e le vendite di case esistenti.